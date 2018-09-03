هل تواصل روسيا نقل الرواد الأمريكيين إلى الفضاء؟

أعلن يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، أن التزامات روسيا بنقل رواد الفضاء الأمريكيين من وإلى المحطة الفضائية الدولية ستنتهي، في شهر أبريل 2019.

وقال بوريسوف في افتتاح الاجتماع المكرس لآفاق الرحلات الفضائية المأهولة المنعقد في مؤسسة "إنيرغيا": "بهبوط المركبة الفضائية (سويوز إم إس)، في شهر أبريل المقبل، تنتهي التزاماتنا بموجب الاتفاقية الموقعة مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بشأن نقل رواد الفضاء الأمريكيين من وإلى المحطة الفضائية الدولية".

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كما أشار بوريسوف إلى أن إنتاج الصاروخ الجديد "سويوز-5" الذي يخطط لإطلاقه عام 2022، سيعيد لروسيا صفتها كدولة رائدة في الفضاء. وقال: "سيتعين علينا حل مسألة تقنية معقدة، ولكن تحقيقها سيعيد مكانة روسيا كقوة فضائية رائدة ويعززها".

يذكر أن روسيا منذ عام 2011، تقوم بنقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض.

من جانب آخر، تخطط الولايات المتحدة لتنفيذ أول رحلة مأهولة باستخدام المركبتين Dragon 2 وStarliner، عام 2019.

المصدر: وكالات