الهند تطور صواريخ صغيرة قادرة على حمل أقمار اصطناعية إلى الفضاء

بدأت وكالة الفضاء الهندية بتطوير صواريخ فضاء صغيرة الحجم، قادرة على حمل أقمار اصطناعية (500 كغ) إلى مدارات تبعد 500 كم عن الغلاف الجوي.

وتنوي الهند من خلال هذه الخطوة تطوير عائدات نشاطاتها الفضائية، إذ تشتهر وكالتها بالتعاقد مع بلدان أجنبية في إطلاق أقمارهم الاصطناعية إلى الفضاء.

كما يتوقع خبراء بأن يتم إطلاق أكثر من 6200 صاروخ فضائي صغير بحلول عام 2028، من كافة الوكالات الفضائية حول العالم، حيث تحاول الهند جاهدة بأن يكون لها نصيب جيد من هذا السوق المربح.

وتتميز الصواريخ الهندية الصغيرة (100 طن) بإمكانية إطلاقها بواسطة حاسوب واحد فقط، أي أنها ليست بحاجة إلى مركز قيادة وتحكم في عملية إطلاق الأقمار الاصطناعية.

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كما قدرت الوكالة أن تشكل كلفة إطلاق الصاروخ 10% فقط من كلفة إطلاق الصواريخ كبيرة الحجم، التي تحمل أقمار اصطناعية أكبر حجما أيضا. وبلغة الأرقام، سيكلف إطلاق الصاروخ الصغير الواحد بين 2.5 و7.5 مليون دولار أمريكي.

ويتوقع أن تبدأ وكالة الفضاء الهندية "ISRO"، بإطلاق الصواريخ الصغيرة المستحدثة بحلول شهر يناير من العام 2019.

المصدر: Sputnik News