استعادة إحكام إغلاق المحطة الفضائية الدولية

قال مصدر في الصناعة الفضائية الروسية، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن الحديث لا يدور اليوم حول إجلاء طاقم المحطة، أو إطلاق مركبة فضائية مأهولة جديدة.

وأضاف المصدر أن كل ما هنالك هو شق صغير في جسم مركبة "سويوز إم إس-09" الروسية الملتحمة بالمحطة، وقد تم سده بنجاح، ولم يعد يشكل أي خطورة على حياة أفراد طاقم المحطة، وتعتبر الإجراءات الوقائية التي اتخذها طاقم المحطة كافية لبقاء المركبة على قيد الحياة، واحتفاظها بالقدرة على إعادة رواد الفضاء إلى الأرض.

وجاء على الموقع الإلكتروني لوكالة "ناسا" الأمريكية، أن ضغط الجو في المحطة الفضائية الدولية لا يزال مستقرًا، بعد إغلاق الشق في المركبة الفضائية الروسية.

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كما نوّه مصدر في "ناسا"، بأن طاقم المحطة قد تمكّن من إصلاح العطب الذي أدى إلى انخفاض طفيف في ضغط الجو في المحطة، ولا يتعرض أي من أفراد الطاقم الآن لأي خطر.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية كانت قد شهدت صباح يوم 30 أغسطس، انخفاضًا طفيفا في ضغط الجو داخلها، اتضح لاحقًا أن سببه شق متناهي الصغر اكتشف في جسم المركبة الفضائية المأهولة الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس