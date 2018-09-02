استكمال تشكيلة منظومة الملاحة الفضائية الروسية

دخل القمر الاصطناعي الروسي رقم 756 يوم أمس، 29 أغسطس، تشكيلة منظومة الأقمار الاصطناعية الروسية "غلوناس".

جاء ذلك على موقع مركز الملاحة الفضائية الروسية، الذي قال إنه من الضروري أن يتوفر في المنظومة الروسية 24 قمرًا اصطناعيًا من أجل أن تغطي العالم كله، أما الأراضي الروسية فيكفي لها 18 قمرًا اصطناعيًا فقط.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي رقم 756، في 17 يونيو الماضي، وأعلن آنذاك أنه سيدخل تشكيلة منظومة الملاحة الروسية "غلوناس"، في 29 أغسطس الجاري، ليحل محل القمر الاصطناعي رقم 734 التابع لـ "غلوناس–إم". وكان القمران الاصطناعيان رقم 754 و734 قد أخرجا من تشكيلة المجموعة لصيانتهما، ثم أعلنت شركة "الأنظمة الفضائية المعلوماتية" الروسية أن القمر الاصطناعي رقم 734، الذي أطلق عام 2009، سينتقل بعد إتمام صيانته إلى احتياطي المنظومة.

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يذكر أن منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية تشمل 26 قمرًا اصطناعيًا، منها 23 قمرًا، تقوم جميعها بأداء مهامها في المدار الأرضي، أما بقية الأقمار الاصطناعية الثلاثة فلا تزال قيد الصيانة أو تظل داخل احتياطي المنظومة.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق، بأن شركة "الأنظمة الفضائية المعلوماتية" الروسية اقترحت على شركة "روسكوسموس" أن تطلق في نوفمبر القادم قمرًا اصطناعيًا آخر، لاستكمال منظومة "غلوناس"، بصفتها منظومة عالمية للملاحة الفضائية.

المصدر: تاس