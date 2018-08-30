متى تتفق روسيا والولايات المتحدة على رحلات الفضاء لعام 2019؟

أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي بأن اللجنة الروسية-الأمريكية ستقرر خطة الرحلات الفضائية المأهولة ومركبات الشحن إلى المحطة الفضائية الدولية خلال اجتماعها في ديسمبر المقبل.

وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية، أنه من المتوقع أن تكون أولى هذه الرحلات، وفقا للبرنامج الروسي، في 7 فبراير 2019، وتابع المصدر: "يجب أن تكون المركبة "بروغريس أم إس-11" المزمع إطلاقها في فبراير، جاهزة منتصف شهر سبتمبر المقبل، لكن الموعد النهائي للإطلاق سيحدده البرنامج الذي تضعه اللجنة الروسية – الأمريكية قبل نهاية العام الحالي".

وسيتبع هذا الإطلاق، وفقا للبرنامج الروسي، إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-12"، أوائل أبريل 2019، ثم شاحنة "بروغريس إم إس-12". وفي منتصف يوليو "سويوز إم إس -13"، وفي نهاية أغسطس "سويوز إم إس-14" غير المأهولة، باستخدام الصاروخ الناقل "سويوز-2.1A" لأول مرة، للتأكد من صلاحية الصاروخ لإطلاق المركبات المأهولة فيما بعد.

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وفي منتصف أكتوبر 2019، ستطلق من مطار بايكونور الفضائي مركبة الشحن "بروغريس إم إس -13"، بينما تطلق في نهايته مركبة "سويوز إم إس-15" المأهولة.

كما يخطط لإطلاق وحدة المختبرات الروسية الجديدة "ناوكا" متعددة الوظائف في 8 نوفمبر 2019 إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي