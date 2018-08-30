شركة روسية بصدد تصنيع قمر اصطناعي أنغولي آخر

قال مصدر في الصناعة الفضائية الروسية لوكالة "تاس"، أن شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ والفضاء بدأت العمل على تصنيع القمر الاصطناعي "AngoSat-2".

وبحسب المصدر، فإن القمر الاصطناعي الأنغولي الجديد سوف يحل محل القمر الاصطناعي الأنغولي الروسي الصنع "AngoSat-1" الذي تعطل عقب إطلاقه، وقد شرعت الشركة فعليا في تصميم القمر الجديد.

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وكانت الشركة الروسية قد وقعت، أبريل الماضي، مع أنغولا اتفاقية مكملة تقضي بتصنيع نموذج مطور للقمر الاصطناعي من طراز "AngoSat-2" الذي تعطل، أما تكلفة القمر الاصطناعي، فقد عوضه التأمين على القمر، بمبلغ 121 مليون دولار، بينما سوف يتولى الجانب الروسي بقية النفقات.

وكان الجانب الأنغولي قد أعلن، حين توقيع الاتفاقية، أن عملية تصنيع وإنتاج القمر الاصطناعي ستستغرق 30 شهرًا.

المصدر: تاس