"ناسا": لأول مرة رائد فضاء يرفض الاستمرار في التدريب

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن رفض أحد رواد الفضاء المرشحين الاستمرار في التدريب "لأسباب شخصية"، وهي السابقة الأولى منذ عام 1986.

وكانت "ناسا" في يونيو 2017، قد اختارت 12 متدربا (5 نساء، 7 رجال) كي ينضموا فيما بعد إلى صفوف رواد الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، من بين أكثر من 18 ألف متقدم.

لكن المتدرب، رائد الفضاء المستقبلي، روب كولين (35 سنة)، سوف يترك التدريب في 31 أغسطس الجاري، لأسباب شخصية دون ذكر أي تفاصيل، وفقا لصحيفة هيوستن كرونيكل.

وقد أعلنت "ناسا" أن المرشحين الآخرين سيستمرون في تدريباتهم، ولن تقوم الوكالة باختيار مرشح بديل عن كولين، مشيرة إلى أنها المرة الأولى منذ عام 1968، التي يرفض فيها أحد المرشحين الاستمرار في التدريب، ويغادر مركز إعداد رواد الفضاء.

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روب كولين من مواليد ألاسكا، وبدأ الدراسة في هيوستن أغسطس عام 2017، وتقدم بثلاث طلبات للانضمام إلى صفوف رواد الفضاء، لبي منها طلبه الأخير عام 2017.

عمل كولين ست سنوات في شركة سبيس إكس، وهو مهندس حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة، وشارك في ثلاث بعثات علمية استكشافية إلى القطب الجنوبي.

المصدر: نوفوستي