أعلنت شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" المصنعة لأجهزة "سفيرا" الفضائية أنها تضمن حماية المنظومة الروسية المستقبلية للاتصال الفضائي من الهاكرز.

وجاء في بيان أصدرته الشركة الروسية، أن علماءها أوجدوا حلولا هندسية تسمح برفع أمان منظومتها، وحمايتها من هجمات الهاكرز مقارنة بمثيلاتها الأجنبية. ويعود ذلك لتطبيق نظام حماية فريد من نوعه بتشفير المعلومات والتعرف على المستخدمين، كما تستطيع المنظومة الروسية للاتصال الفضائي العمل ذاتيا خلال فترة طويلة، بينما تحتفظ بقدرة فائقة على العمل حتى في حالة تعطل عدد كبير من أقمارها الاصطناعية.

كما تابع البيان، أن حتى تعطل 50% من الأقمار الصناعية حول المدار المنخفض للأرض لن يؤدي إلى تعطل المنظومة بفضل أجهزة إعادة توزيع المعلومات بين بقية الأقمار الاصطناعية التي تعمل داخل المنظومة.

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يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في مؤتمر صحفي، عقد 7 يونيو الماضي، أن روسيا بصدد إنشاء منظومة "سفيرا" للاتصال الفضائي، والتي تتضمن ما يزيد عن 600 قمر اصطناعي للاتصال واستشعار الأرض عن بعد. من جانبه أعلن رئيس شركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، لاحقا أن تلك المنظومة سوف تبدأ العمل بحلول عام 2020، عندما يتم إطلاق 20 صاروخًا من طراز "أنغارا" يحمل تلك الأقمار الاصطناعية، مشيرًا إلى أن تطبيق برنامج الاتصال الفضائي الجديد لن يتم على نفقة الدولة وإنما على نفقة شركات خاصة.

المصدر: تاس