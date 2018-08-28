بالفيديو.. شركة أمريكية خاصة تطلق صاروخا متعدد الاستخدام

أجرت شركة " Exos Aerospace " الأمريكية الخاصة اختبارات وصفتها بالناجحة جدا لصاروخ " SARGE " متعدد الاستخدام، والذي يستخدم في مجال للأرصاد الجوية.

وقالت صحيفة " Space News " إن فيديو الاختبار، الذي نشرته الشركة، وجرى في مطار بالقرب من نيومكسيكو أظهر هبوط الصاروخ بمظلات بعد إطلاقه بربع ساعة، لكن الشركة لم تكشف عن مدى الصاروخ، أو عن أي مواصفات أخرى.

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لكن البيانات الواردة تشير إلى أن الحمولة المفيدة (الفعالة) لصاروخ "SARGE" تبلغ 50 كيلوغرامًا.

المصدر: لينتا. رو