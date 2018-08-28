بعد الإمارات.. روسيا قد ترسل رائدا بحرينيا إلى الفضاء!

تقوم اللجنة الطبية الروسية الرئيسية في مركز تدريب رواد الفضاء اليوم، الثلاثاء، باختيار رواد الفضاء الإماراتيين الأكثر لياقة (نفسيا وبدنيا) للرحلة المزمعة للمحطة الفضائية الدولية.

وصرح مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء لوكالة نوفوستي الروسية: "سوف ترسل اللجنة اختيارها من الرواد، ممن اجتازوا الفحص الطبي إلى ممثل مركز محمد بن راشد الفضائي، بغرض اختيار رائدين للرحلة أحدهما أساسي والآخر احتياطي".

وبحسب المصدر، فقد ظهرت صعوبات لدى بعض المرشحين خلال التدريب على جهاز الطرد المركزي، "ولم يتمكنوا من اجتياز هذا التدريب، كما اضطر بعضهم لإعادة التدريب على جهاز محاكاة الجري".

وبعد تحديد المرشحين نهائيا من قبل الجانب الإماراتي، سينتقل الرائدان إلى مركز إعداد رواد الفضاء في مدينة زفيوزدني، بضواحي موسكو منتصف سبتمبر المقبل.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن تنطلق البعثة الفضائية، بمشاركة رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية في شهر أبريل 2019، على مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس - 12"، حيث تجري حاليا مناقشات بشأن الفترة التي ستقضيها البعثة على متن المحطة الفضائية الدولية، والتي من المحتمل أن تستمر شهرا.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلنت في وقت سابق، أن وفد دولة الإمارات الذي وصل إلى موسكو، يضم ممثلين عن مركز محمد بن راشد الفضائي، إلى جانب 9 مرشحين للرحلة الفضائية لإجراء الفحوص الطبية اللازمة واختيار الأفضل من بينهم.

وتجري مؤسسة "روس كوسموس" حاليا مباحثات مع مملكة البحرين بشأن إرسال رائد فضاء بحريني إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي