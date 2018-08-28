تعاون روسي تركي في مجال الفضاء!

تبحث روسيا وتركيا إمكانية توحيد الجهود في مجال الفضاء على ضوء التكامل الاقتصادي والتعاون في المجالات الإقليمية.

وقالت وكالة "أناضول" التركية إن هذا الموضوع طرح في اجتماع عقد بين وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفي ورانك، ووزير التنمية الرقمية والاتصال والمواصلات العامة الروسي، قسطنطين نوسكوف. وقد جرت المحادثات بينهما على هامش قمة الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد الرقمي في بلدان G-20 بمدينة سلتة الأرجنتينية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الاجتماع أن الطرفين تطرقا إلى موضوع استحداث وكالة فضائية تركية. كما بحث الوزيران الخطوات الواجب اتخاذها في سبيل الإنشاء والتطوير اللاحق للوكالة.

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كما اتفق الوزيران على تنشيط استخدام مرصد RT-150 التركي الواقع في مختبر أنطاليا.

يذكر أن الوزير التركي ورانك كان قد أعلن، في مطلع أغسطس الجاري، عن نية السلطات التركية استحداث وكالة فضائية في نهاية العام الجاري. أما وكالة "Trend" الأذربيجانية فكانت قد أفادت نهاية مايو الماضي نقلا عن مصدر لها في الحكومة التركية، بأن تركيا تعتزم بحلول عام 2023، إطلاق برنامج تركي قومي خاص بإعداد رواد الفضاء. ووظفت الحكومة لهذا الغرض مبلغا قدره 6 مليارات دولار.

المصدر: تاس