"ناسا" تحتفل بالذكرى 100 لميلاد كاثرين جونسون "الحاسوب الآلي"

احتفلت وكالة "ناسا" بعيد ميلاد الأمريكية من أصول إفريقية، كاثرين جونسون، التي تمكنت من تخطي كل أنواع التفرقة على أساس العرق والجنس، وأصبحت ركنا مهما في برنامج "ناسا" للفضاء.

“You are as good as anyone in this town, but you are no better than any of them,” says retired @NASA_Langley mathematician Katherine Johnson, who celebrates her 100th birthday today. Discover other life lessons from this trailblazer: https://t.co/FliCMfFYDt#Happy100Katherinepic.twitter.com/s0KIhj704W — NASA (@NASA) August 26, 2018

ولدت كاثرين جونسون، في 26 أغسطس 1918، في أسرة متواضعة بولاية فرجينيا الغربية، حيث كانت أصغر إخوتها الأربعة، وكانت والدتها تعمل معلمة، بينما عمل والدها حطابا ومزارعا، وعاملا في أحد الفنادق.

أظهرت جونسون موهبة متقدة للرياضيات في سن مبكرة، وأنهت دراستها الثانوية حينما كانت في الـ14 من العمر، والتحقت بكلية فرجينيا الغربية (وكانت تاريخيا كلية للسود)، وهناك حصلت على جميع الدورات المتخصصة في الرياضة، ولاحظها العديد من الأساتذة والعلماء بالجامعة، وأنهت دراستها وحصلت على درجة علمية في سن 18، في تخصصي الرياضيات واللغة الفرنسية. بعد ذلك، كانت جونسون أول سيدة أمريكية سوداء تلتحق بالدراسات العليا في جامعة فرجينيا الغربية في مورغان تاون.

It took decades for Katherine Johnson to be recognized for her integral work at NASA—until Hidden Figures came along.



Today, the living legend turns 100. Happy Birthday! ❤️🙌https://t.co/AHKWkBFDElpic.twitter.com/TrEv2zXPRd — MAKERS (@MAKERSwomen) August 26, 2018

تم تعيين جونسون في ناسا عام 1953، حيث شغلت آنذاك وظيفة إلى جانب عدد من السيدات اللاتي يقمن بحسابات رياضية، ممن كان يطلق عليهن اصطلاحا "الحواسيب ذات التنانير"، حيث تفوقت كاثرين على زميلاتها، وانتقلت للعمل وسط فريق أبحاث من الرجال، نظرا لمعرفتها المتفوقة للهندسة التحليلية، وحضرت آنذاك اجتماعات قيادية وسط الرجال، لتصبح السيدة الأولى التي تدخل اجتماعات كهذه.

تميزت جونسون طوال عملها بالقدرة الفائقة على إجراء عمليات حسابية معقدة للغاية، وساعدت "ناسا" في استخدام الحاسوب الآلي لحل هذه العمليات فيما بعد، وتطرق عملها إلى حسابات المقذوفات، وحساب نوافذ الإطلاق خارج الغلاف الجوي، والعودة لرحلات "ميركوري" الفضائية، بما في ذلك الرحلة الأولى لأول رائد فضاء أمريكي، آلان شيبرد. كما شاركت في حسابات مركبة الفضاء "أبوللو" للهبوط على سطح القمر، وعملت على تصميم مشاريع رحلات وكالة "ناسا" إلى المريخ.

Today, pioneering NASA mathematician, Katherine Johnson, returned to her alma mater of West Virginia State University for the unveiling of her very own statue. Tomorrow, she'll celebrate her 100th birthday. https://t.co/Z809Mtgq8A — #becauseofthemwecan (@Becauseofthem) August 25, 2018

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جسدت الممثلة، تاراجي هينسون، دور كاثرين جونسون في فيلم هوليوود "أرقام مخبأة" Hidden Figures، من إخراج تيودور ميلفي (2016)، وحصلت جونسون على ميدالية الرئيس للحرية، أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية، وقلدها إياها الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما.

وبمناسبة عيد ميلادها الـ100، دشنت جامعة فرجينيا الغربية تمثالا لها، وأعلنت عن تسمية منحة دراسية باسمها، لتخليد قيم حب المعرفة والعلم التي أكدتها بمثابرتها وجدها وإنجازاتها غير المسبوقة.

المصدر: وكالات