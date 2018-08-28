مركز روسي يتولى إنتاج 12 صاروخا من طراز "أنغارا"

أعلن رئيس مجلس إدارة مركز "خرونيتشيف" الروسي الفضائي، نيقولاي سيفاستيانوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كوميرسانت" الروسية أن المركز وقع اتفاقية إنتاج 12 صاروخا ثقيلا من طراز "أنغارا".

وقال سيفاستيانوف: "وقعنا اتفاقية إنتاج 12 صاروخا ثقيلا من طراز "أنغارا-آ 5". إلا أن روسيا ستحتاج إلى إطلاق 27 صاروخا من هذا النوع لتستبدل مكونات مجمعها المداري بحلول عام 2027".

وأوضح أن من المخطط إطلاق 8 صواريخ ثقيلة من طراز "أنغارا-آ 5" سنويا بعد عام 2024، وصاروخين خفيفين من طراز "أنغارا 1.2".

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وقد تولى مصنع موسكو المصنّع لصواريخ "بروتون" من الجيل السابق إنتاج صاروخ "أنغارا" الثقيل. وسينضم إليه فيما بعد مصنع الصواريخ بمدينة أومسك في غرب سيبيريا، والذي لم يستكمل بناؤه بعد.

يذكر أن أسرة "أنغارا" تضم صواريخ خفيفة ومتوسطة وثقيلة وفائقة الثقل، من شأنها أن تحل مكان صاروخي" بروتون" و"روكوت" من الجيل السابق. وتستعمل أسرة الصواريخ "أنغارا" الوقود البيئي الجديد.

المصدر: تاس