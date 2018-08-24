روسيا تعتزم تشكيل مركز خاص بإدارة البرامج القمرية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية الحكومية خلال زيارته لجناح شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" في منتدى "الجيش-2018" أن مؤسسته تنوي تشكيل مركز روسي خاص بإدارة البرامج القمرية.

وأوضح دميتري روغوزين، أن التصاميم التي تعرضها شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" المصنعة لنظام "غلوناس" الروسي للملاحة الفضائية، يمكن الاستفادة منها فيما بعد عند تشكيل مركز إدارة البرامج القمرية.

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ويقضي البرنامج القمري الروسي في مرحلته الأولى بدراسة القمر بواسطة البعثات غير المأهولة. وسينطلق البرنامج عام 2021، بإطلاق مسبار "لونا-25". وسيعقبه مسبارا "لونا-26" و"لونا-27". وسيرسل إلى القمر عام 2025 مسبار "لونا-28" الذي سينقل إلى الأرض عينات من تربة القمر.

وافترضت إدارة مؤسسة "روس كوسموس" السابقة إنشاء محطة قمرية مأهولة في أحد قطبي القمر، بعد إتمام البعثات القمرية غير المأهولة، يزورها رواد الفضاء بشكل منتظم. لكن الإدارة الحالية للمؤسسة لم تكشف إلى الآن عن خططها في هذا الشأن.

المصدر: تاس