رائد فضاء ياباني يكشف أهم مرافق المحطة الفضائية الدولية

وصف رائد الفضاء الياباني، سوتشي نوغوشي، مرحاض المحطة الفضائية الدولية بأنه أحد أهم عناصرها، مشيرا إلى المهارة العالية التي يتطلبها استخدامه.

وكتب نوغوشي على صفحته في شبكة تويتر: "إحدى أهم المهارات المطلوبة للعيش في المحطة الفضائية الدولية هي استخدام المرحاض. وهو أحد أهم المرافق في المحطة".

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وحاليا، يوجد في المحطة الفضائية الدولية مرحاضان، وحتى عام 2007، كان المرحاض موجود في القطاع الروسي فقط، وبعد ذلك طلبت "ناسا" من روسيا صنع مرحاض آخر للقطاع الأمريكي مقابل 19 مليون دولار، بعد أن فشلت في صنع مرفق مماثل. وفي عام 2017، اتفقت "ناسا" مع مؤسسة "إينيرغيا" الروسية على تبديل بعض عناصره وصيانته.

يذكر أن سوتشي نوغوشي سبق أن وصل إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2005 على متن المكوك الفضائي الأمريكي "ديسكوفوري"، وفي عام 2009-2010 على متن المركبة الروسية "سويوز". ويستعد لرحلة ثالثة، في نهاية عام 2019.

المصدر: نوفوستي