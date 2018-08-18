روسيا تطلق مشروع تصنيع صاروخ فضائي متعدد الاستخدام

سلمت شركة الطائرات الموحدة الروسية لمؤسسة "روس كوسموس" مشروعا أوليا لتصنيع صواريخ متعددة الاستخدام، ستعود إلى الأرض جوا وتهبط في مطار كما تهبط الطائرة العادية.

وقال نائب رئيس الشركة لشؤون طائرات النقل، أليكسي روغوزين، في كلمة ألقاها في مؤتمر "ماتف-2018" لطيران النقل، إن شركته قدمت لمؤسسة "روس كوسموس" بعض الاقتراحات لتحقيق هذا المشروع.

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وأضاف روغوزين أن المشروع يقضي بعودة المرحلة الأولى للصاروخ إلى الأرض. وأشار إلى أن تحقيق المشروع سيجري بالتعاون مع مؤسسة البحوث العلمية الواعدة التي استعانت بالتكنولوجيا السوفيتية غير المحققة.

ومن أجل الانتقال من البحوث العلمية والتصاميم إلى إنتاج الصواريخ متعددة الاستخدام على دفعات، سينشأ مركز من شأنه إنتاج نماذج تجريبية استعراضية للصاروخ، ما سيمكّن الخبراء حسب روغوزين من تأكيد صحة الحسابات والحلول الهندسية، واختبار العناصر الرئيسية للصاروخ الجديد.

وأعرب روغوزين عن أمله بأن يتحقق هذا المشروع بأسرع وقت ممكن في حال اتخاذ قرار بتطبيقه.

المصدر: تاس