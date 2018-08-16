 
مباشر

البنتاغون يعقد اتفاقية لإنتاج ثلاثة أقمار اصطناعية

الفضاء

البنتاغون يعقد اتفاقية لإنتاج ثلاثة أقمار اصطناعية
Lockheed Martin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kng3

حصلت شركة لوكهيد مارتن على عقد من سلاح الجو الأمريكي لإنتاج ثلاثة أقمار اصطناعية خاصة للتحذير من الهجمات الصاروخية، مقابل 2.9 مليون دولار.

وتفيد Space News بأن الشركة ستكون مسؤولة عن إنشاء ثلاثة أقمار اصطناعية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، حيث ستطلق إلى مدار متزامن. ومن المقرر إنجاز العمل في أبريل عام 2021. وتخطط القوات الجوية الأمريكية لإطلاق أول هذه الأقمار إلى الفضاء، في عام 2023.

إقرأ المزيد
القمر الاصطناعي "ريسورس- P" أقمار اصطناعية روسية قادرة على كشف إطلاق الصواريخ

وتشير Space News إلى أن القوات الجوية ترغب في أن يكون مجمع التحذير عن اقتراب الصواريخ المعادية قادرا على مواجهة الأسلحة المضادة للفضاء التي تنتجها روسيا والصين.

وأعلن تشيب ايشينفيلدر، ممثل لوكهيد مارتن، أن الشركة ستتعاون بشكل وثيق مع القوات الجوية من أجل تطوير قدرات هذه الأقمار في سرعة التحذير من الصواريخ المقتربة. وأضاف قائلا: "ندرك ضرورة تنفيذ العقد بسرعة، وتحسين موقفنا المتعلق بالأمن القومي وبالتهديدات التي تظهر في العالم".

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا