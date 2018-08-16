البنتاغون يعقد اتفاقية لإنتاج ثلاثة أقمار اصطناعية

حصلت شركة لوكهيد مارتن على عقد من سلاح الجو الأمريكي لإنتاج ثلاثة أقمار اصطناعية خاصة للتحذير من الهجمات الصاروخية، مقابل 2.9 مليون دولار.

وتفيد Space News بأن الشركة ستكون مسؤولة عن إنشاء ثلاثة أقمار اصطناعية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، حيث ستطلق إلى مدار متزامن. ومن المقرر إنجاز العمل في أبريل عام 2021. وتخطط القوات الجوية الأمريكية لإطلاق أول هذه الأقمار إلى الفضاء، في عام 2023.

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وتشير Space News إلى أن القوات الجوية ترغب في أن يكون مجمع التحذير عن اقتراب الصواريخ المعادية قادرا على مواجهة الأسلحة المضادة للفضاء التي تنتجها روسيا والصين.

وأعلن تشيب ايشينفيلدر، ممثل لوكهيد مارتن، أن الشركة ستتعاون بشكل وثيق مع القوات الجوية من أجل تطوير قدرات هذه الأقمار في سرعة التحذير من الصواريخ المقتربة. وأضاف قائلا: "ندرك ضرورة تنفيذ العقد بسرعة، وتحسين موقفنا المتعلق بالأمن القومي وبالتهديدات التي تظهر في العالم".

المصدر: نوفوستي