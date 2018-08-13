مدير "ناسا" يعلق على احتمال وقف توريد المحركات الروسية

علق مدير وكالة الفضاء الأمريكية على احتمال وقف روسيا توريد محركات RD-180 للصواريخ الفضائية إلى الولايات المتحدة، ردا على العقوبات الأمريكية.

وقال مدير "ناسا"، جيم بريدينستاين، في تصريح لـ C-SPAN، معلقا على ما أعلنه السيناتور الروسي سيرغي ريابوخين، عن احتمال وقف توريد محركات الصواريخ التي تستخدمها شركة United Launch Alliance في المرحلة الأولى من صواريخ Atlas V، ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة، حيث قال إن الولايات المتحدة تبذل كل ما بوسعها للتخلص من الاعتماد على المحركات الروسية. مشيرا إلى الدور الخاص للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدا على استمرار الحوار بين البلدين في هذا المجال بغض النظر عن التدهور العام في علاقاتهما.

كما وصف مدير ناسا هذه الحالة بأنها فريدة للوكالة، وعبر عن أمله في الحفاظ على علاقات الشراكة مع الجانب الروسي.

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كما أكد جيم بريدينستاين على لقائه قريبا، دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية.

يذكر أن أول اتفاق بين الجانبين الروسي والأمريكي بشأن توريد 101 محرك من نوع RD-180 إلى الولايات المتحدة، تم عام 1997 بقيمة مليار دولار، وينتهي عام 2020. ولكن، تم تمديد الاتفاق إلى عام 2022 على الرغم من معارضة الكونغرس.

وأبرم آخر اتفاق بين مؤسسة "إينيرغيا" الروسية والجانب الأمريكي في نهاية يوليو الماضي، لتوريد ستة محركات من هذا النوع بحلول عام 2020.

المصدر: نوفوستي