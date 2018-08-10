 
مباشر

هل تتضرر "ناسا" من العقوبات الأمريكية على روسيا؟

الفضاء

هل تتضرر
Sputnik Илья Питалев
محركات RD-180
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmqx

رفضت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التعليق على احتمال وقف روسيا توريد محركات RD-180 الصاروخية ردا على حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ العقد.

إقرأ المزيد
محرك RD-180 الروسي صفقة جديدة لتوريد محركات صواريخ روسية للولايات المتحدة

وصرح مصدر في "ناسا" لوكالة نوفوستي بأن "الشركات الأمريكية المسؤولة عن إطلاق الأقمار الاصطناعية والأجهزة العلمية للوكالة بموجب اتفاقات تجارية، وكذلك نقل الحمولات إلى المحطة الفضائية الدولية، تتحمل مسؤولية تنفيذ تلك الاتفاقات. وإذا أصبحت بعض القطع لأسباب ما غير متوفرة، فإن على هذه الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها".

وفي وقت سابق، صرح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الاتحاد الروسي، سيرغي ريابوخين، بعد إعلان واشنطن عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، بأن موسكو ردا على هذه العقوبات، يمكنها الحد من توريد محركات RD-180 الصاروخية إلى الولايات المتحدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن شركة United Launch Alliance الأمريكية، تستورد المحركات الصاروخية الروسية لاستخدامها في المرحلة الأولى لصواريخ أطلس 5.

يذكر أن مؤسسة "إنيرغيا" الروسية المنتجة لهذه المحركات، اتفقت في نهاية يوليو الماضي، على توريد 6 محركات إضافية من هذا النوع حتى عام 2020.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا