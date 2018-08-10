هل تتضرر "ناسا" من العقوبات الأمريكية على روسيا؟

رفضت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التعليق على احتمال وقف روسيا توريد محركات RD-180 الصاروخية ردا على حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ العقد.

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وصرح مصدر في "ناسا" لوكالة نوفوستي بأن "الشركات الأمريكية المسؤولة عن إطلاق الأقمار الاصطناعية والأجهزة العلمية للوكالة بموجب اتفاقات تجارية، وكذلك نقل الحمولات إلى المحطة الفضائية الدولية، تتحمل مسؤولية تنفيذ تلك الاتفاقات. وإذا أصبحت بعض القطع لأسباب ما غير متوفرة، فإن على هذه الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها".

وفي وقت سابق، صرح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الاتحاد الروسي، سيرغي ريابوخين، بعد إعلان واشنطن عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، بأن موسكو ردا على هذه العقوبات، يمكنها الحد من توريد محركات RD-180 الصاروخية إلى الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة United Launch Alliance الأمريكية، تستورد المحركات الصاروخية الروسية لاستخدامها في المرحلة الأولى لصواريخ أطلس 5.

يذكر أن مؤسسة "إنيرغيا" الروسية المنتجة لهذه المحركات، اتفقت في نهاية يوليو الماضي، على توريد 6 محركات إضافية من هذا النوع حتى عام 2020.

المصدر: نوفوستي