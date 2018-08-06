"ناسا" تنشر تسجيلات صوتية للهبوط على سطح القمر

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على موقعها الرسمي تسجيلات صوتية لرواد بعثة "أبولو-11" الذين هبطوا على سطح القمر.

ومن أجل ذلك، عمل خبراء "ناسا" بالتعاون مع جامعة تكساس في دالاس على تحويل 170 شريطا مسجلا إلى النظام الرقمي. وقد نشرت الوكالة أكثر من 19 ألف ساعة للحدث.

ويمثل الجزء الأكبر من التسجيلات الصوتية صمتا وحديثا بين أعضاء البعثة: نيل آرمسترونغ وإدوين أولدرين ومايكل كولينز. كما يمكن الاستماع في أحد الأشرطة إلى عبارة آرمسترونغ الأسطورية: "خطوة صغيرة للإنسان، وقفزة هائلة للبشرية".

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وأطلقت المركبة الفضائية "أبولو-11"، في 16 يوليو عام 1969، إلى الفضاء. وفي 20 يوليو، تمكن نيل آرمسترونغ وإدوين أولدرين من الهبوط بالوحدة القمرية على سطح القمر، حيث ثبتا العلم الأمريكي في مكان الهبوط، والتقطا بعض الصور لسطحه، وأخذا عينات من تراب وصخور القمر، وزنها 21.55 كلغم وعادوا إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي