"القمر الدموي" والمريخ والمحطة الفضائية في صورة واحدة!

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورة رائعة تجمع كوكب المريخ وأحدث خسوف للقمر والمحطة الفضائية الدولية في آن واحد.

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وقالت الوكالة إن الصورة التقطت قرب حديقة Mount Remarkable National Park الأسترالية التي تبعد نحو 250 كم شمالي مدينة أديلايد.

وحدثت يوم الجمعة الماضي ظاهرتان فلكيتان نادرتان، فقد شاهد سكان الأرض خسوفا كليا للقمر باللون الأحمر، يعتبر الأطول في القرن الحالي إذ استمر حوالي 4 ساعات.

وبالتزامن مع خسوف القمر اقترب كوكب المريخ، في اليوم نفسه، من الأرض ليكون في أقرب نقطة إلى سمائنا منذ عام 2003 ويصبح ألمع جسم في السماء بعد الشمس وكوكب الزهرة.

المصدر: esa.int