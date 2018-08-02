 
مباشر

"القمر الدموي" والمريخ والمحطة الفضائية في صورة واحدة!

الفضاء

esa.int
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kllu

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورة رائعة تجمع كوكب المريخ وأحدث خسوف للقمر والمحطة الفضائية الدولية في آن واحد.

إقرأ المزيد
ما تحتاج إلى معرفته عن أطول خسوف قمري في هذا القرن اليوم أطول خسوف قمري في هذا القرن

وقالت الوكالة إن الصورة التقطت قرب حديقة Mount Remarkable National Park الأسترالية التي تبعد نحو 250 كم شمالي مدينة أديلايد.

وحدثت يوم الجمعة الماضي ظاهرتان فلكيتان نادرتان، فقد شاهد سكان الأرض خسوفا كليا للقمر باللون الأحمر، يعتبر الأطول في القرن الحالي إذ استمر حوالي 4 ساعات.

وبالتزامن مع خسوف القمر اقترب كوكب المريخ، في اليوم نفسه، من الأرض ليكون في أقرب نقطة إلى سمائنا منذ عام 2003 ويصبح ألمع جسم في السماء بعد الشمس وكوكب الزهرة.

المصدر: esa.int

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا