 
مباشر

روغوزين: الإمارات قد تشارك في إعادة بناء "منصة غاغارين"

الفضاء

روغوزين: الإمارات قد تشارك في إعادة بناء
Globallookpress stock&people
يوري غاغارين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kli5

صرح دميتري روغوزين رئيس شركة "روس كوسموس"، بأن روسيا قد تتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع إعادة إنشاء منصة "غاغارين" الأسطورية.

إقرأ المزيد
رواد الفضاء الإماراتيون يصلون موسكو لبدء برنامج التدريب

وقال روغوزين ردا على سؤال لوكالة إنترفاكس الروسية: "ننظر في إمكانية إنشاء مبادرات أعمال مشتركة فيما يخص إعادة بناء منصة غاغارين، ومن الممكن أن تكون هذه المبادرات بالتعاون مع شركاء أجانب، قد تكون من بينهم دولة الإمارات العربية المتحدة".

وكان رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية قد اجتمع بمسؤولين إماراتيين وناقش معهم آفاق التعاون في مجال الفضاء.

وتقع منصة غاغارين في مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان، وهي المنصة التي أطلقت منها مركبة "فوستوك"، في 12 أبريل 1961، حاملة رائد الفضاء الروسي الشهير يوري غاغارين (1934-1968)، أول إنسان يخرج إلى الفضاء الخارجي.

المصدر: إنترفاكس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا