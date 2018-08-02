رواد الفضاء الإماراتيون يصلون موسكو لبدء برنامج التدريب

وصل إلى العاصمة الروسية موسكو وفد من الإمارات العربية المتحدة، يضم ممثلين عن مركز محمد بن راشد للفضاء، و9 مرشحين للرحلة إلى محطة الفضاء الدولية سيخضعون لفحوصات طبية مكثفة.

وقال مدير قسم معهد المسائل الطبية البيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية العالم، مارك بيلاكوفسكي: "سيتم تدريب رواد الفضاء الإماراتيين للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهذا الوقت كاف للاستعداد لرحلة إلى الفضاء لمدة 10 أيام".

وأشار بيلاكوفسكي إلى أن اختيار رواد الفضاء في الإمارات جرى على مرحلتين، الأولى تم النظر خلالها في جميع طلبات المتقدمين حيث تم اختيار 100 مرشح.

وفي المرحلة الثانية، قامت اللجنة التي ضمت ممثلين عن المركز الروسي لتجهيز رواد الفضاء ومن ممثلين عن المعهد، بدراسة المسائل الطبية البيولوجية برئاسة رائد الفضاء أوليغ كوتوف، وتم اختيار 9 مرشحين وصلوا الآن إلى روسيا لإجراء الفحوصات اللازمة.

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وأضاف بيلاكوفسكي أن 5 من المرشحين الـ9 خضعوا للفحوصات الطبية، أما الـ4 الباقين فسيتم فحصهم في القريب العاجل.

ويشارك معهد المسائل الطبية البيولوجية في الفحص الطبي مع مركز تأهيل رواد الفضاء لاختيار المرشحين من دولة الإمارات العربية لرحلة الفضاء إلى المحطة الدولية.

وسيتم اختيار اثنين منهم بعد انتهاء الفحوصات الطبية. وسيبدأ التحضير المباشر لرائد الفضاء الأساسي والاحتياطي، في شهر أغسطس 2018، أما الرحلة فستكون، في أبريل 2019.

ومن المخطط أن يتألف أول فريق لرواد الفضاء الإماراتيين من 4-8 أفراد.

المصدر: تاس