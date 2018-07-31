المياه تتسرب إلى أحد مختبرات المحطة الفضائية الدولية!

ذكرت مصادر في إدارة محطة الفضاء الدولية أن رواد الفضاء رصدوا تسريبا للمياه في المختبر الياباني الموجود على متن المحطة.

وأوضحت المصادر أن "عطلا في أنظمة التحكم الحراري لمختبر Kibo الياباني، التابع للوحدة الأمريكية الملحقة بالمحطة، تسبب في تسرب المياه إلى داخل حجرة المختبر المأهولة، ويتعامل الرواد مع المياه المتسربة باستعمال المناديل الورقية إلى حين اكتشاف سبب العطل والتعامل معه".

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يذكر أن هذا العطل ليس الأول الذي يصيب الوحدة الأمريكية على متن المحطة، ففي وقت سابق، عانت أنظمة معالجة غاز ثاني أوكسيد الكربون فيها من مشاكل جدية، كما تعرضت المراحيض هناك منذ مدة لأعطال كارثية، ما اضطر ناسا أن تطلب من وكالة "روس كوسموس" الروسية مساعدتها في التخلص من تلك المشاكل.

المصدر: إنترفاكس