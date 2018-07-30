خطط لإرسال السياح إلى حافة الفضاء بواسطة "بالون هيليوم"

قد يتمكن السياح الأثرياء في غضون سنوات قليلة من الحصول على رحلة استرخاء إلى حافة الفضاء، باستخدام بالون مملوء بالهيليوم.

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وعملت شركة "World View Enterprises" على تحسين نظام رحلاتها على مدى السنوات القليلة الماضية، من خلال خطط لإرسال الركاب إلى أكثر من 100 ألف قدم فوق سطح الأرض، حيث تبلغ تكلفة التذاكر 750 ألف دولار أمريكي تقريبا.

وفي غضون تلك السنوات، واجهت الشركة نجاحات ونكسات على حد سواء. ومع ذلك، أجرت الشركة أكثر من 50 رحلة اختبارية في العام الماضي، وبمجرد أن تبدأ المهام المأهولة، يقول المؤيدون، إنها ستكون "رحلة سليمة يمكن أن تتخيلها".

ويقول آلان يوستاس، عالم الكمبيوتر ونائب الرئيس السابق في غوغل، إن ركوب أحد البالونات قد يجعل السفر على ارتفاعات عالية أكثر متعة من الرحلات التي تتم عبر إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أنها "ستكون رحلة جميلة".

وعلى عكس الضوضاء والاهتزازات الشديدة للصاروخ، فإن ركوب البالون سيكون هادئا، وأشار يوستاس إلى أن "هذا سيجذب عددا كبيرا من الأشخاص الذين يريدون رؤية الأشياء من منظور مختلف".

Congrats to the team on a well executed launch operation this morning from Spaceport Tucson. This was an important R&D mission, with the Stratollite carrying a remote sensing instrument that's helping us test our ops to deliver real-time, persistent data to our customers! pic.twitter.com/wdwTstCtm9 — World View (@WorldViewSpace) May 16, 2018

This week's space Tourism Tuesday spotlight: World View Enterprises! Would you go? http://t.co/JtfpjjYW0Zpic.twitter.com/z20bO1jQwC — Emily Calandrelli (@TheSpaceGal) July 29, 2014

وتقوم الشركة في الوقت الحالي، في المقام الأول، بمهام لحكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك الجهود الأخيرة لنقل نظام التصوير العسكري من أريزونا إلى المكسيك.

وتأمل "World View Enterprises" في أن تتمكن قريبا من نقل عملاء خاصين، حيث جمعت الشركة في وقت سابق من هذا العام 26.5 مليون دولار ضمن حملة تمويل، مع استثمارات كبيرة من "Canaan" و"Norwest Venture Partners".

وقال سمير غاندي، الذي قاد حملة التمويل الأخيرة: "وضعت شركة World View أعينها على خلق قطاع اقتصادي جديد بالكامل في الغلاف الجوي. وتوفر تقنية World View الموثوقة وصولا فريدا ومنخفض التكلفة إلى بيئة الفضاء، ونحن نشارك إيمانها بأن الابتكار في الغلاف الجوي لديه القدرة على فتح العديد من التطبيقات الجديدة بفوائد لم يسبق لها مثيل".

وسيتم تنفيذ رحلات الطيران المأهولة بكبسولات "Voyager"، ما يمنح المسافرين رؤية 360 درجة للأرض من علو يزيد عن 100 ألف قدم فوق السطح.

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وأنهت الشركة الاختبارات على مركبة فضائية طبق الأصل على ارتفاع نهائي بلغ 100475 قدما، في عام 2015.

وقالت الشركة في ذلك الوقت: "أظهرت رحلة الاختبار هذه التقنيات الأساسية اللازمة لرحلة الطيران العادية، وأثبتت أن الطيران التجاري إلى الفضاء عبر منطاد عالي الارتفاع سيكون بمثابة وسيلة نقل رئيسية وقابلة للاستمرار في صناعة السفر الفضائية الخاصة الناشئة".

وتم إطلاق الرحلة من بيج في ولاية أريزونا، وهي إحدى المواقع التي تخطط فيها World View لإرسال رحلات مأهولة إلى حافة الفضاء.

وقال رئيس قسم التكنولوجيا والمؤسس المشارك، تابر ماكالوم، بعد الاختبارات: "نحن الآن جاهزون للمرحلة الرئيسية التالية من التطوير، والمتمثلة في اختبار نظام كامل النطاق"، وستكون الكبسولة النهائية مصممة بشكل مريح، وتوفر خدمة الواي فاي، بالإضافة إلى بار ومغسل للمراحيض، حيث تطفو على طول حافة الفضاء لمدة ساعة إلى ساعتين على ارتفاع 100 ألف قدم.

المصدر: ديلي ميل