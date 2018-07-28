 
مباشر

شهود عيان ينشرون صورا رائعة لأطول خسوف قمري في القرن الـ21

الفضاء

شهود عيان ينشرون صورا رائعة لأطول خسوف قمري في القرن الـ21
Globallookpress
الخسوف القمري الكلي، إندونيسيا، 28 يوليو 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkpm

نشر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم صورا وتسجيلات فيديو تظهر أطول خسوف قمري في القرن الـ21 شهده العالم مساء أمس الجمعة.

إقرأ المزيد
ما تحتاج إلى معرفته عن أطول خسوف قمري في هذا القرن اليوم أطول خسوف قمري في هذا القرن

وشهد هذه "المسرحية الفلكية" سكان كل من أوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية. أما سكان الجزء الشمالي من سيبيريا وأمريكا الشمالية فلم يكن بإمكانهم مشاهدة هذه الظاهرة النادرة.

ويظهر عدد من الصور المنتشرة في الإنترنت كيف أن القمر أصبح أحمر اللون عندما وقع بالكامل في ظل الأرض.

وبدأ الخسوف القمري في الساعة 21:24 مساء أمس الجمعة بتوقيت موسكو واستمر حتى الساعة 01:19 بعد منتصف الليل.

وأصبح هذا الخسوف القمري هو الأطول زمنيا في القرن الحادي والعشرين الجاري.

ومن المتوقع أن يشهد قرننا الحالي 225 خسوفا قمريا، سيكون 85 منها كليا، وستبلغ مدة 6 منها فقط أكثر من 3 ساعات.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا