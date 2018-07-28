شهود عيان ينشرون صورا رائعة لأطول خسوف قمري في القرن الـ21

نشر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم صورا وتسجيلات فيديو تظهر أطول خسوف قمري في القرن الـ21 شهده العالم مساء أمس الجمعة.

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وشهد هذه "المسرحية الفلكية" سكان كل من أوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية. أما سكان الجزء الشمالي من سيبيريا وأمريكا الشمالية فلم يكن بإمكانهم مشاهدة هذه الظاهرة النادرة.

ويظهر عدد من الصور المنتشرة في الإنترنت كيف أن القمر أصبح أحمر اللون عندما وقع بالكامل في ظل الأرض.

وبدأ الخسوف القمري في الساعة 21:24 مساء أمس الجمعة بتوقيت موسكو واستمر حتى الساعة 01:19 بعد منتصف الليل.

وأصبح هذا الخسوف القمري هو الأطول زمنيا في القرن الحادي والعشرين الجاري.

ومن المتوقع أن يشهد قرننا الحالي 225 خسوفا قمريا، سيكون 85 منها كليا، وستبلغ مدة 6 منها فقط أكثر من 3 ساعات.

#EclipseLunar

From the beginning to end. This is beautiful pic.twitter.com/Ki9DRGxUtr — Sir Thanyani⚪ (@MrThanyani) July 27, 2018

The longest Blood Moon in this century. I'm glad to have lived and witness it in my lifetime! 😍✨ #EclipseLunarpic.twitter.com/J8q1UIJdQp — ℐ (@ACTJISUS) July 27, 2018

المصدر: نوفوستي