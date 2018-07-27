لأول مرة.. نجم يثبت صحة نظرية النسبية العامة لآينشتاين!

تمكن العلماء من رصد نجم أثناء هروبه من ثقب أسود، ما قد يحل أحد الألغاز المحيرة في قلب الكون.

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ولم يكن هذا المشهد غير المسبوق للسلوك الدرامي للنجم مجرد نظرة خاطفة على الكون، بل إنه يؤكد للمرة الأولى تنبؤات آينشتاين حول ما يحدث للنجوم، عندما تمر بالقرب من ثقب أسود هائل.

وتنبأت نظرية النسبية العامة لآينشتاين منذ 100 عام، أن الضوء الصادر عن النجوم يمتد إلى أطوال موجية أكبر، بفعل حقل الجاذبية الشديد للثقب الأسود، وأن النجم سيبدو أكثر احمرارا، وهو ما يعرف باسم "الإزاحة الحمراء".

وقال فرانك إيزنهاور، كبير علماء الفلك بمعهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الفضاء، للصحفيين: "كانت هذه أول مرة نتمكن فيها من اختبار نظرية النسبية العامة لآينشتاين، بشكل مباشر قرب ثقب أسود هائل"، وأضاف قائلا: "لم يستطع آينشتاين التفكير أو الحلم بما نعرضه اليوم عندما توصل إلى نظريته".

وبدأ فريق من العلماء في المرصد الأوروبي الجنوبي، بمراقبة المنطقة المركزية من درب التبانة باستخدام "المقراب العظيم" (Very Large Telescope VLT)، لرصد حركة النجوم بالقرب من الثقب الأسود الهائل، منذ 26 عاما.

Einstein was right again: orbits of stars around the black hole at the center of our galaxy are just what general relativity predicted. https://t.co/RriZKRD1FW — Sean Carroll (@seanmcarroll) July 26, 2018

ويبعد الثقب الأسود عن الأرض 26 ألف سنة ضوئية، ولديه كتلة تبلغ 4 ملايين أضعاف كتلة الشمس.

واختار العلماء نجما يسمى "إس 2" للمراقبة، والذي يكمل مداره خلال 16 عاما، ما جعل العلماء يدركون أنه سيعود للاقتراب من الثقب الأسود في العام 2018.

eso.org

وعلى مدار 20 عاما، تحسنت دقة أجهزة الرصد، وفي مايو 2018، تمكن العلماء من أخذ قياسات دقيقة للغاية بالتعاون مع علماء من جميع أنحاء العالم.

وأظهرت هذه القياسات زيادة في سرعة النجم المدارية إلى أكثر من 25 مليون كلم في الساعة، عندما اقترب من الثقب الأسود.

وقال أوديل ستراوب، من مرصد باريس، إن الطول الموجي للنجم امتد في سعيه إلى الهروب من قوة الجاذبية للثقب الأسود الهائل الذي تحول مظهره من الأزرق إلى الأحمر.

ويأمل العلماء الآن في مراقبة النظريات الأخرى المتعلقة بفيزياء الثقب الأسود، وقال راينهارد جينزيل من فريق "إم بي آي" الذي قاد الفريق الدولي: "هذه الخطوة الأولى على طريق طويل حققها الفريق على مدى سنوات، ونأمل أن نستمر في المضي قدما خلال السنوات المقبلة".

المصدر: إنديبندنت