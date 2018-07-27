مجمع "فيرجين غالاكتيك" لسياحة الفضاء يتخطى سرعة الصوت

نجحت شركة "Virgin Galactic"، الخميس 26 يوليو، في الاختبار الثالث على التوالي لنموذج "Unity" من مجمع "SpaceShipTwo" الفضائي السياحي.

وتمكن طيارا المركبة لأول مرة من بلوغ سرعة تفوق سرعة الصوت بـ 2.47 مرة، والصعود بالمركبة إلى ارتفاع 52 كيلومترا.

وجاء في بيان أصدرته الشركة أن الطيارين، ديف ماكاي، ومايك مازوتشي، قاما بعد انفصال المركبة عن الطائرة على ارتفاع 14.2 كيلومتر بتشغيل المحرك الصاروخي الذي رفعها عموديا إلى ارتفاع الستراتوسفير (52 كيلومترا) بسرعة تزيد بمقدار 2.47 مرة عن سرعة الصوت.

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يذكر أن مجمع "SpaceShipTwo" الذي يضم الطائرة والمركبة الفضائية تم تصميمه لأغراض سياحية. وسيمكّن المجمع "السائح الفضائي" من الشعور بحالة انعدام الوزن على ارتفاع 100 كيلومتر، ما سيكلفه 250 ألف دولار. ويتوقع أن تحمل المركبة على متنها طيارين و6 سياح.

يذكر أن رجل الأعمال، ريشارد برانسون، الذي يمتلك شركة Virgin Galactic"، كان قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده، في نوفمبر الماضي، أن شركته باعت 900 تذكرة للراغبين في أن يصبحوا من أول سياح الفضاء. فيما لم يستبعد انخفاض سعر التذكرة مع مرور الوقت.

المصدر: تاس