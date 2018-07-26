رئيس "ناسا" يجيب عن منع إرسال رواد فضاء من أصول إفريقية؟

وعد رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدنستاين، بمعرفة ما إذا كانت روسيا تحظر إطلاق رواد فضاء من أصول إفريقية على متن مركبات "سويوز" الروسية.

وردا على محاور الجلسة أثناء فعالية في مركز البحوث الاستراتيجية والدولية، في 23 يوليو، حول ما إذا كان الجانب الروسي تحديدا هو من يقف ضد إطلاق رواد فضاء من أصول إفريقية إلى الفضاء منذ عام 2011، أجاب برايدنستاين قائلا:

إذا كان هذا صحيحا فأنا لم أسمع به من قبل، ولا علم لي بذلك، لكنني سوف أسأل عن هذا الأمر، طالما سُئلت عنه.

وأضاف رئيس ناسا متسائلا: "لقد نقلت روسيا 52 رائد فضاء، وليس بينهم رائد واحد من أصول إفريقية، وذلك منذ عام 2011. كان ذلك سيتغير في يونيو الماضي، حينما كانت جانيت إيبس ستكسر هذا الطوق، بيد أنها استبعدت من البعثة في اللحظة الأخيرة، ما يطرح أسئلة حول ما يحدث: هل رفضلت روسيا فعلا إطلاق رائد فضاء من أصول إفريقية؟".

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وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن تشارك إيبس (48 سنة) في البعثة الفضائية 56/57 بصفة مهندس، وكانت بذلك ستصبح أول رائدة فضاء من أصول إفريقية تزور المحطة الفضائية الدولية، لكنها استبعدت دون أن توضح "ناسا" أسباب ذلك.

المصدر: نوفوستي