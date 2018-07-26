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منظومة الملاحة الفضائية "غاليلو" تقترب من الاكتمال

الفضاء

منظومة الملاحة الفضائية
Globallookpress Lenz, G./Arco Images GmbH
صاروخ أريان 5 يحمل إلى الفضاء أربعة أقمار اصطناعية
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أعلنت المفوضية الأوروبية انضمام أربعة أقمار اصطناعية جديدة إلى المنظومة الفضائية الأوروبية للملاحة "غاليلو"، ليصبح مجموع أقمارها العاملة 26.

وأطلقت الأقمار الأربعة بواسطة صاروخ أريان-5، من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، يوم الأربعاء 25 يوليو الجاري.

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وجاء في بيان صدر عن المفوضية الأوروبية، أن "منظومة الملاحة الأوروبية العامة ستضمن إشارات أكثر دقة في مجموعة كبيرة من الخدمات".

ومن المقرر أن تضم منظومة الملاحة الأوروبية "غاليليو" 30 قمرا اصطناعيا عند اكتمالها عام 2020. وبعد ذلك، ينتظر أن تصبح المنظومة "الأكثر دقة بين المنظومات الأخرى في العالم".

وتقترح المفوضية الأوروبية توحيد جميع النشاطات الفضائية الحالية والمستقبلية، في إطار برنامج موحد للاتحاد الأوروبي، بميزانية 16 مليار يورو لسنوات 2021-2027.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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