مركز خرونيتشيف الروسي يضع تصوراته عن الصاروخ المكوكي

أعلن مصدر في قسم الاتصالات في مركز خرونيتشيف الفضائي، أن المركز انتهى من وضع تصوراته الكاملة عن صاروخ مكوكي روسي، وسلمها إلى المعهد العلمي لمؤسسة "روس كوسموس".

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وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "سلمت كافة الوثائق اللازمة إلى المعهد العلمي، لدراستها من قبل الخبراء هناك".

وسبق أن أعلن مركز خرونيتشيف عن دراسته عدة طرق لإعادة المرحلة الأولى لصواريخ النقل إلى الأرض بما فيها الهبوط العمودي واستخدام نظام مظلات الإنقاذ واستخدام الأجنحة.

وقد أعلنت مجموعة S7 عن إمكانية إنتاج صواريخ مكوكية من نوع "سويوز-5 إس إل"متوسطة المدى. كما أن مركز ماكييف الفضائي يعمل على تطوير مشروع إنتاج صاروخ مكوكي من طراز "كارونا".

المصدر: نوفوستي