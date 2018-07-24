"المرأة المسلسلة" مزقت الشقيقة الغامضة لمجرتنا قبل ملياري سنة!

عثر العلماء على مجرة غامضة كانت توأم مجرتنا درب التبانة، إلا أنها تمزقت قبل نحو ملياري سنة بواسطة جارتنا أندروميدا.

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وعلى الرغم من تدمير المجرة الغامضة، إلا أنها تركت وراءها دليلا مثيرا، يشير إلى أن مجرة درب التبانة امتلكت شقيقة كبرى، كانت أكبر عضو في ما يسمى بـ"المجموعة المحلية" التي تجمع عشرات المجرات القزمة، قبل أن تمزقها أندروميدا أو كما تعرف باسم "المرأة المسلسلة" منذ حوالي ملياري عام، تاركة وراءها هالة غير مرئية تقريبا من النجوم، أكبر من المجرة الحلزونية (أندروميدا) نفسها، وسيلا من النجوم بعيدة المنال.

وعرف العلماء منذ فترة طويلة أن هالة النجوم تحتوي على بقايا المجرات التي تم تفكيكها، لكن وجود الكثير من المجرات الصغيرة بداخلها، جعل من المستحيل التعرف على أي واحدة منها.

وسمحت المحاكاة الحاسوبية الجديدة للعلماء بإيجاد الأدلة الجديد على وجود شقيقة مجرة درب التبانة بعد أن مزقت المرأة المسلسلة العديد من المجرات.

وقال المعد الرئيسي للبحث ريتشارد ديسوزا، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة ميشيغان: "أدركنا أنه يمكننا استنتاج هذه المعلومات من الهالة النجمية الخارجية لأندروميدا ما يسمح باستكشاف خصائص أكبر هذه المجرات الممزقة".

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وقال بيل، المعد المشارك في البحث، وأستاذ علم الفلك في الجامعة نفسها: "علماء الفلك كانوا يدرسون المجموعة المحلية المؤلفة من درب التبانة وأندروميدا وغيرهن، منذ فترة طويلة، وكان من المذهل أن ندرك أن مجرتنا امتلكت شقيقة كبرى، لم نكن نعلم عنها شيئا على الإطلاق".

ويأمل الباحثون أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى اختراقات جديدة في فهم كيفية تشكل المجرات وتطورها، فضلا عن إمكانية شرحه لبعض الأشياء الغريبة في الكون. كما يمكن أن يحل لغز التكوين النجمي للمجرة القزمة البيضاوية "مسييه 32"، بالقرب من أندروميدا، والتي قد تكون النواة المتبقية من "الشقيقات" اللواتي فقدن منذ زمن بعيد.

المصدر: إنديبندنت