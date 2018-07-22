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الولايات المتحدة تحظر إطلاق صواريخ تستخدم مرة واحدة

الفضاء

الولايات المتحدة تحظر إطلاق صواريخ تستخدم مرة واحدة
Globallookpress Globallookpress Spacex/ZUMAPRESS.com
الولايات المتحدة تضع قيود لإطلاق صواريخ تستخدم مرة واحدة
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يضع البرنامج الأمريكي الجديد لإطلاق الصواريخ قيودا على البنتاغون، يمنع بموجبها إطلاق الصواريخ التي تستخدم مرة واحدة.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن برنامج تطوير الصواريخ التي تستخدم مرة واحدة (Evolved Expendable Launch Vehicle) في مشروع المخصصات المالية للدفاع الوطني لسنة 2019 المالية، قد تم تغييره إلى برنامج الأمن القومي لشؤون إطلاق الصواريخ إلى الفضاء (National Security Space Launch)، بحسب موقع The Hill.

وتفيد وسائل الإعلام المحلية بأن هذه التغيرات بمثابة اعتراف بضرورة العودة إلى استخدام تكنولوجيا المكوك الفضائي، لتصبح جزءا أساسيا في برنامج خدمات الإطلاق.

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وتتضمن الوثيقة التي يعدها الكونغرس حاليا طلبا من البنتاغون باستخدام صواريخ مكوكية لنقل الأقمار الاصطناعية إلى مدارات حول الأرض، وتتضمن أيضا مبررات لعدم إمكانية استخدام هذه الصواريخ المكوكية.

ويعتبر "فالكون-9" حاليا، والذي تنتجه شركة سبيس إكس الأمريكية، الصاروخ الثقيل الوحيد في العالم، الذي يعاد استخدامه. وتخطط شركة Blue Origin الأمريكية عام 2020 لإطلاق صاروخ شحن "New Glenn"، بحيث تكون مرحلته الأولى قابلة لإعادة استخدامها.

 المصدر: لينتا. رو

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