 
مباشر

روسيا ترسل طاقم روبوتات إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

روسيا ترسل طاقم روبوتات إلى المحطة الفضائية الدولية
Sputnik Александр Овчаров
روسيا تخطط لإرسال طاقم إلكتروني إلى المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjhp

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء أن روسيا تخطط لإرسال طاقم يتألف من روبوتين من نوع "فيدور" إلى المحطة الفضائية الدولية، في شهر أغسطس عام 2019.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "تدرس حاليا فكرة إطلاق مركبة سويوز غير مأهولة لاختبار رحلة فيودور في الفضاء. مع العلم أن هناك مقترح لإرسال روبوت واحد أو اثنين معا".

إقرأ المزيد
روسيا تسعى لغزو الفضاء عن طريق الروبوتات!

وأكد المصدر أن الفكرة حظيت بدعم مؤسسة "روس كوسموس"، وأطلق عليها اسم "الطاقم السيبراني"، وذلك لأن الروبوتات ستطلق لأول مرة إلى المحطة الفضائية الدولية كأفراد طاقم، وليس كحمولة.

ومن المفترض أن يصبح روبوت فيودور (FEDOR- Final Experimental Demonstration Object Research) أول قائد لمركبة "فيديراتسيا" الفضائية الروسية.

وتعلم هذا الروبوت حركات ومناورات كثيرة تمكنه من العمل في المستودعات، وقد صمم لحساب وزارة الطوارئ لاستخدامه في إنقاذ المتضررين أثناء الكوارث، ولكنه أصبح لاحقا موضع اهتمام "روس كوسموس".    

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا