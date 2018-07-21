روسيا ترسل طاقم روبوتات إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء أن روسيا تخطط لإرسال طاقم يتألف من روبوتين من نوع "فيدور" إلى المحطة الفضائية الدولية، في شهر أغسطس عام 2019.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "تدرس حاليا فكرة إطلاق مركبة سويوز غير مأهولة لاختبار رحلة فيودور في الفضاء. مع العلم أن هناك مقترح لإرسال روبوت واحد أو اثنين معا".

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وأكد المصدر أن الفكرة حظيت بدعم مؤسسة "روس كوسموس"، وأطلق عليها اسم "الطاقم السيبراني"، وذلك لأن الروبوتات ستطلق لأول مرة إلى المحطة الفضائية الدولية كأفراد طاقم، وليس كحمولة.

ومن المفترض أن يصبح روبوت فيودور (FEDOR- Final Experimental Demonstration Object Research) أول قائد لمركبة "فيديراتسيا" الفضائية الروسية.

وتعلم هذا الروبوت حركات ومناورات كثيرة تمكنه من العمل في المستودعات، وقد صمم لحساب وزارة الطوارئ لاستخدامه في إنقاذ المتضررين أثناء الكوارث، ولكنه أصبح لاحقا موضع اهتمام "روس كوسموس".

المصدر: نوفوستي