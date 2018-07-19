علماء الفلك الروس يعلنون بداية موسم الغيوم الفضية النادرة

أعلن علماء الفلك الروس عن بداية موسم ظاهرة الغيوم الفضية النادرة والجميلة، الذي يبدأ سنويا في يوليو ويستمر حتى أغسطس.

وبالإمكان مشاهدة هذه الغيوم الفضية بصورة واضحة ليلا عندما تكون السماء صافية ومظلمة في خطوط العرض المتوسطة والمرتفعة فوق خط الأفق بـ 3-10 درجات في الجزء الشمالي للسماء.

وتتكون هذه الغيوم في الطبقات العليا للغلاف الجوي على ارتفاع 80-90 كيلومترا، وتضاء بأشعة الشمس التي تكون على عمق صغير تحت خط الأفق، لذلك تشاهد هذه الغيوم الفضية في الجزء الشمالي من السماء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفي الجزء الجنوبي من السماء، في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

"يجب توفّر ثلاثة عوامل لتشكل هذه الغيوم: كمية كافية من بخار الماء، درجة حرارة منخفضة (تصل إلى 100 درجة تحت الصفر)، ووجود ذرات الغبار الدقيقة جدا التي يتكاثف عليها بخار الماء متحولا إلى بلورات جليدية". بيان إدارة قبة موسكو السماوية.

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ويشير الخبراء إلى أنه لا يمكن مشاهدة هذه الغيوم إلا ليلا بسبب ارتفاعها عن سطح الأرض، عندما تنعكس عنها أشعة الشمس التي تسقط عليها من تحت خط الأفق. كما لا يمكن رؤية هذه الغيوم في النهار مهما كانت السماء صافية لأنها رقيقة جدا، إلا من مكان مرتفع وباستخدام معدات خاصة.

ولا يوجد حتى الآن رأي موحد بين العلماء عن أصل هذه الغيوم التي شوهدت لأول مرة عام 1885 .

المصدر: نوفوستي