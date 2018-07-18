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المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها من جديد

الفضاء

المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها من جديد
NASA
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ذكرت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن المحطة الفضائية الدولية ستعدل مدارها أواخر الشهر الجاري.

وأكد خبراء من مركز مقاطعة موسكو للتحكم بالطيران، أن التعديل من المقرر أن يتم، في 26 يوليو 2018.

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وأوضح الخبراء أن آخر تعديل على مدار المحطة كان في 23 يونيو الفائت، واستخدمت حينها محركات مركبة "بروغريس إم إس-8" الروسية لتصل بالمحطة إلى ارتفاع 404.9 كلم عن سطح الأرض، استعدادا لاستقبال مركبة "بروغريس إم إس-09".

وقد حطمت تلك المركبة رقما قياسيا في عملية الالتحام مع المحطة الدولية، بعد أن أتمت العملية في 3 ساعات و39 دقيقة فقط، مع العلم أنها كانت تستغرق 5 ساعات و40 دقيقة تقريبا في أسرع الأحوال.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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