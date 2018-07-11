9 مرشحين إماراتيين لريادة الفضاء يصلون مرحلة التقييم النهائي في روسيا

أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن 9 مرشحين لنيل لقب أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية سيتوجهون إلى روسيا للخضوع لتقييم مكثف على يد خبراء وكالة الفضاء الروسية.

وقد وقعت موسكو وأبوظبي اتفاقا تمهيديا في 20 يوليو لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة النقل الفضائية المأهولة سويوز MS-12 ، ومن المقرر أن تنطلق في أبريل 2019.

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وسيتم إجراء فحوصات شاملة للمرشحين التسعة الذين اجتازوا مرحلة المقابلات النهائية في مركز محمد بن راشد للفضاء من بين 18 مرشحا، على أيدي خبراء من مركز "يوري غاغارين" لتدريب رواد الفضاء تتضمن العديد من الاختبارات الطبية والبدنية المفصلة التي تهدف إلى ضمان جاهزية المرشحين للمشاركة في تدريبات خاصة برحلات الفضاء والمهام المتعلقة بها والتي قد تمتد إلى 14 يوما لكل مرشح.

وستتولى وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تدريب رائدي فضاء أحدهما ضمن الطاقم الرئيسي والثاني في الطاقم الاحتياطي لينضم المرشح الرئيس إلى فريق مكون من قائد روسي ورائدة فضاء أمريكية.

المصدر: وام