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الصين تطلق قمرين اصطناعيين باكستانيين إلى المدار

الفضاء

الصين تطلق قمرين اصطناعيين باكستانيين إلى المدار
Globallookpress Xinhua/ZUMAPRESS.com
الصين تضع قمرين اصطناعيين لباكستان في مدارهما
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أطلقت الصين صاروخ الشحن "تشانغتشنغ 2C" إلى الفضاء، يوم الاثنين 9 يوليو الجاري، حاملا على متنه قمرين اصطناعيين لباكستان.

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وتفيد المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بأن الإطلاق تم الساعة 11:56 بالتوقيت المحلي (6:56 بتوقيت موسكو)، من مطار جيوتشيوان الفضائي في محافظة غانسو الواقعة شمالي غرب الصين.

وتنوي باكستان استخدام القمرين "ياوغان-1" و"PAKTES-1A" لدراسة الموارد الطبيعية والكوارث والتحذير منها، وفي الإنتاج الزراعي وبناء المدن.

ويأتي الإطلاق في إطار اتفاق أبرمه البلدان في عام 2016، وكذلك ضمن إطار التعاون في مبادرة "حزام واحد، طريق واحد".

 المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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