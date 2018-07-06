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وسائل إعلام: الإمارات توفد اثنين من المرشحين للرحلة الفضائية

الفضاء

وسائل إعلام: الإمارات توفد اثنين من المرشحين للرحلة الفضائية
Globallookpress Artur Widak/ZUMAPRESS.com
الإمارات توفد اثنين من المرشحين إلى روسيا لإعدادهم للرحلة الفضائية
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أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستوفد اثنين من المرشحين إلى روسيا لإعدادهم ضمن الطاقم الرئيسي والاحتياطي للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكانت دولة الإمارات العربية قد وقعت، يوم 20 يونيو الماضي، مع روسيا اتفاقية أولية بشان إرسال أول رائد فضاء من دولة الإمارات العربية إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة سويوز MS-12 الروسية، في أبريل عام 2019.

ووفقا لبيان مركز محمد بن راشد للفضاء، فقد أجريت اختبارات شاملة لتخفيض عدد المرشحين للرحلة الفضائية إلى 18 شخص، وسيخضع هؤلاء لاختبارات إضافية جديدة، ومقابلات مع خبراء من وكالات الفضاء الأجنبية.

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ويذكر أن عدد الذين قدموا طلبات معبرين عن رغبتهم في المشاركة بالرحلة الفضائية كان 95 شخصا، اختير منهم 39 شخصا للاختبار.

وبموجب الاتفاق مع الجانب الروسي، فستبدأ عملية إعداد رائدي الفضاء من الإمارات في شهر أغسطس 2018، بعد التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاقية بين مؤسسة "روس كوسموس" الروسية ومركز محمد بن راشد للفضاء.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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