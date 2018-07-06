السماح لـ"فيرجن أوربت" بإطلاق صواريخ الشحن من طائرة

حصلت شركة "فيرجن أوربت" التي يمتلكها الملياردير البريطاني، ريتشارد برنسون، على رخصة من الإدارة الأمريكية للطيران المدني، لإطلاق أول صاروخ شحن من نوع "LauncherOne" من طائرة.

وذكرت الشركة من خلال حسابها على موقع تويتر، أن إدارة الطيران المدني الأمريكية (FAA)، منحتها ترخيصا بإطلاق صاروخ الشحن المكوكي LauncherOne إلى الفضاء، والذي صمم خصيصا لنقل الأقمار الاصطناعية إلى المدارات القريبة من الأرض.

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ووفقا للوثيقة المنشورة على موقع (FAA)، فقد أصدرت إدارة الطيران المدني الأمريكية الرخصة، في 29 يونيو الماضي، وسيتم بموجبها إطلاق صاروخ شحن مكوكي إلى مدار حول الأرض من على متن طائرة لأول مرة، وستقلع الطائرة من مطار موغافي الفضائي في كاليفورنيا، ثم يتم إطلاق الصاروخ من على متن "بوينغ 747-400"، على ارتفاع 10 آلاف متر.

وتشير مجلة Space News إلى أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ هذه العملية في الصيف الحالي.

المصدر: نوفوستي