علماء روس يعدلون تصاميم الأقمار الاصطناعية

يعمل خبراء في معهد الرياضيات التطبيقية والميكانيكا للبحوث العلمية وجامعة تومسك الحكومية على تصنيع تصاميم خفيفة وطويلة الأمد لهوائيات الأقمار الاصطناعية.

ويتم تصميم هوائيات جديدة تؤمن الاتصال لتنفيذ العديد من المهام، ابتداء من مراقبة الفيضانات والحرائق والتحذير منها، وانتهاء بدراسة التغيرات المناخية.

وتختلف الهوائيات الجديدة عن سابقاتها الكلاسيكية بتخفيف وزن تصاميمها وتقليل التوتر الداخلي لمكوناتها أخذا بالحسبان الظروف الفضائية القاسية وتقلبات درجة الحرارة من 200 تحت الصفر إلى 200 درجة فوق الصفر، وتأثير الإشعاعات الكونية وما إلى ذلك.

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وقال ناطق باسم جامعة تومسك الحكومية إن المشروع يتم تحقيقه في إطار البرنامج الفدرالي، ويجب أن يقدم نهاية العام المقبل.

ونقل المكتب الصحفي للجامعة عن رئيس مختبر دراسات المواد المركبة، سيرغي بونوماريوف، قوله إن الحلول الجديدة سمحت بتخفيف وزن الهوائيات وضمان استقرار أبعادها، مع العلم أن عمرها يجب أن يبلغ 20 عاما على أقل تقدير.

يذكر أن الباحث في جامعة تومسك وجامعة سيبيريا الفضائية والجوية، ألكسندر لوباتين، تولى إدارة المشروع الذي يتم تحقيقه في إطار البرنامج الفدرالي لأعوام 2014-2020.

المصدر: تاس