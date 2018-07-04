رئيس شركة "روس كوسموس": الفضاء عقيدة بالنسبة لروسيا

رسم الرئيس الجديد لشركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، خطته الطموحة لتطوير القطاع الفضائي الروسي، والتي تفتح آفاقا جديدة تضمن التقدم في هذا المجال.

وفي خطاب ألقاه روغوزين خلال مؤتمر "المهام الرئيسية وآفاق تطور شركة روس كوسموس" العلمي، في 28 يونيو، في العاصمة الروسية موسكو، قال إن الفضاء بمثابة عقيدة تتضمن عادات وتقاليد، بل وأيضا معجزات، حيث حدّد روغوزين أولويات شركته، مشيرا إلى أن تحقيق التوسع الروسي في الفضاء يأتي في طليعة المهام. ودعا إلى التركيز على المشاريع والبرامج التي تعزز السمعة الطيبة للفضاء الروسي، وتحقق إنجازات بارزة في المستقبل.

كما صرح روغوزين بأن شركة روس كوسموس بصدد استحداث مؤسسة تختص بالبحوث الواعدة، على غرار المؤسسة التي استحدثتها وزارة الدفاع الروسية، وذلك بغرض ضمان التقدم في مجالات الفضاء العلمية والاقتصادية والعسكرية.

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وأضاف روغوزين كذلك، أن روس كوسموس سوف تتعاون في هذا المجال مع شركة روس آتوم الروسية للطاقة الذرية، لتستفيد من الإنجازات التي حققها الزملاء في مجال مصادر الطاقة البديلة واختراع المواد الاستراتيجية والخاصة، والمقاومة للإشعاعات الكونية، وكذلك تطوير تكنولوجيا الكومبيوتر المتطورة، حيث أكد روغوزين على إجرائه محادثات مع رئيس شركة روس آتوم، أليكسي ليخاتشوف، بهذا الصدد، وتم تشكيل فرق عمل خاصة بذلك.

كما أعلن دميتري روغوزين أن شركته مفتوحة للاستثمار الخاص منذ اليوم، ومستعدة لأن تشاطر القطاع الخاص الأخطار التي تحيط بعملية تطبيق الاختراعات الجديدة والمشاريع الجريئة، ودعا رجال الأعمال الروس إلى توظيف أموالهم والاستثمار في التكنولوجيا الفضائية، وبصورة خاصة في مجالات تقديم خدمات الاتصال الفضائي واستشعار الأرض عن بعد وغيرها من المجالات المتعددة في صناعة الفضاء.

المصدر: تاس