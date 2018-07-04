شاحنة روسية فضائية تنفذ مناورة تعد الأولى من نوعها في التاريخ!

من المتوقع أن تلتحم شاحنة "بروغريس إم إس-09" بالمحطة الفضائية الدولية، لأول مرة، وفق ما يسمى بـ "البرنامج قصير المدى"، أي بعد 4 ساعات فقط من إطلاقها.

وفي هذه الحالة، ستقوم الشاحنة بدورتين فقط حول الأرض، قبل أن تلتحم بالمحطة. وقال ناطق باسم معهد "سنتي ماش"، التابع لشركة "روس كوسموس"، إنه يتوقع أن تطلق الشاحنة الفضائية، في 10 يوليو، الساعة 00:52 بتوقيت موسكو، لتلتحم بالمحطة الفضائية الدولية الساعة 4:39 من اليوم نفسه.

وأوضح الناطق أن الشاحنة الفضائية تختلف عن سابقاتها التي اعتادت الالتحام بالمحطة بعد 4 دورات (6 ساعات) كحد أدنى، أو بعد 32 دورة (يومين) من الإطلاق.

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وكان من المخطط أن تقوم تلك الشاحنة بهذه التجربة لأول مرة، في 12 أكتوبر 2017، لكن الأجهزة التلقائية ألغت إطلاق صاروخ "بروغريس إم إس-07" الحامل للشاحنة الفضائية، واضطر الخبراء الروس إلى تأجيل الإطلاق، حتى 14 أكتوبر، وفقا للبرنامج طويل المدى.

ثم تكرر تأجيل إطلاق شاحنة "بروغريس إم إس-08" الفضائية بهذه الطريقة، في 11 فبراير الماضي، ما أدى إلى التحامها بالمحطة بعد يومين من إطلاقها، أي في 13 من الشهر نفسه.

المصدر: تاس