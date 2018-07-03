إرجاء إطلاق صاروخ سويوز الروسي من "كورو" الفرنسية

كشف مصدر في الصناعة الفضائية الروسية عن تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-إس تي" الروسي من قاعدة كورو الفرنسية، والذي كان مقررا أن يحمل قمرا اصطناعيا أوروبيا للأرصاد الجوية.

وأشار المصدر إلى أن التأجيل جاء لظروف خارجية وعدم جاهزية الصاروخ، وتم تعديل موعد إطلاقه، من أكتوبر إلى 6 نوفمبر المقبل.

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وكان من المفترض أن تطلق 3 صواريخ روسية من قاعدة "كورو" الفضائية العام الجاري، إلا أن تأجيل إطلاق الصاروخ الأول قد يؤدي إلى تغيير موعدي إطلاق الصاروخين الآخرين، إذ سيحمل أحدهما القمر الاصطناعي الإيطالي "CSG-1"، أما الآخر فيحمل أقمارا اصطناعية صغيرة تابعة لشركة "OneWeb".

المصدر: تاس