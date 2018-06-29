مكوك "فيديراتسيا" الروسي يخضع لاختبار حراري

أتم معهد "تساهي" الروسي للديناميكا الجوية والمائية اختبار نموذج مكوك "فيديراتسيا" الروسي الواعد، وذلك داخل أنابيب خاصة بحركة المركبات الفضائية.

وقال مصدر في صناعة الطائرات الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن المعلومات الناتجة عن الاختبار ستساعد العلماء في تحديد مستوى الحماية الحرارية للمكوك عند عودته إلى الأرض، بعد إتمام رحلة فضائية بسرعة فرط صوتية في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي، حيث تبلغ درجة الحرارة آلاف الدرجات المئوية.

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يذكر أن مكوك فيديراتسيا الروسي الذي تصنعه شركة "إينيرغيا" الروسية مخصص لنقل رواد الفضاء والحمولة إلى المدار الأرضي وكذلك إلى القمر.

ويتضمن طاقم المكوك 4 أفراد، وبوسعه أن يبقى في الفضاء بشكل مستقل لـ 30 يوما. أما في حال التحامه بالمحطة المدارية فإنه يستطيع البقاء في الفضاء لعام كامل.

المصدر: تاس