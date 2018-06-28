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اتفاقيات جديدة في مجال الفضاء بين روسيا ودول "بريكس"

الفضاء

اتفاقيات جديدة في مجال الفضاء بين روسيا ودول
visualrian.ru/ Michaile mitsel
رؤساء مجموعة دول "بريكس"
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ذكر رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا قد توقع مع دول مجموعة "بريكس" اتفاقيات تعاون مشترك في شؤون الفضاء.

وفي تصريح للصحفيين قال مدفيديف، إنه وقع مرسوما يقضي بإجراء مفاوضات بين وكالة روس كوسموس الروسية وكل من: وكالة الفضاء البرازيلية، المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، إدارة الفضاء الوطنية الصينية، وكالة الفضاء الوطنية في جنوب إفريقيا، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق تعاون مشترك لإطلاق مجموعة من الأقمار الاصطناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

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ومن جانبه قال رئيس وكالة "روس كوسموس" الروسية دميتري روغوزين: "من المهم لدول بريكس أن تتوصل لفرصة تسمح بإطلاق أقمار اصطناعية مشتركة، فروسيا لديها العديد من الأقمار الاصطناعية المخصصة للاستشعار عن بعد، وكذلك الصين، والهند كذلك لديها تجاربها وطموحاتها الفضائية الكبيرة، ولذلك لو جمعنا كل تلك الإمكانيات والجهود فسنتوصل إلى إنجاز مهم تعم فائدته على بلداننا".

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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