الولايات المتحدة تعتزم زيادة فعالية مراقبة النفايات الفضائية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مذكرة بشأن رفع فعالية مراقبة النفايات الفضائية الصغيرة، من أجل ضمان أمن البعثات الفضائية.

وجاء في المذكرة التي نشرها البيت الأبيض: "من المتوقع أن تسمح أجهزة الاستشعار الأمريكية الجديدة باكتشاف كمية أكبر من النفايات الفضائية الصغيرة، وأن تحسن إدراكنا لمقاسات هذه النفايات وتوزيعها في مختلف مناطق الفضاء الخارجي". ولم يذكر البيت الأبيض أي تفاصيل تقنية عن هذه المسألة.

كما تشير المذكرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تراقب في الوقت الحاضر حوالي 20 ألف قطعة من النفايات الفضائية، ومن المتوقع زيادة هذا العدد بسرعة. لذلك تتضمن المذكرة تأكيدا على ضرورة التعاون الدولي في هذا المجال لضمان الأمن في الفضاء.

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وتؤكد المذكرة على أن "القطع شديدة الصغر قد لا يمكن مراقبتها بفعالية كافية لاتخاذ القرارات أو التدابير اللازمة لمنع الاصطدام بها. نتيجة لذلك، فإن التقارب أو الاصطدام بجسم مجهول أمر محتمل، لعدم توفر معلومات كافية لدى مشغل الأقمار الاصطناعية".

وجاء في المذكرة أنه "يجب على الولايات المتحدة تطوير قدرات مراقبة النفايات الفضائية وتجميعها في فهارس جديدة، وتحديد مستوى نوعي للإنذار لمنع التصادم معها وتجنب الإنذارات الكاذبة".

المصدر: نوفوستي

كامل توما