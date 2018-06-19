سعيا لإيجاد "لغة كونية".. علماء يبثون موسيقى مشفرة في الفضاء!

أرسل مهرجان السونار للموسيقى 35 مقطوعة موسيقية طول كل منها 10 ثوان إلى الفضاء، على أمل التواصل مع كائنات ذكية في الفضاء الخارجي.

ويفيد موقع inverse.com بأن القائمين على المهرجان تعاونوا مع معهد كاتالونيا للدراسات الفضائية وMETI International، ويأملون في وصول هذه المعزوفات الموسيقية إلى مواقع قريبة من القزم الأحمر GJ 237، وأن تصبح لغة موسيقية كونية للتفاهم.

لكي تبقى هذه المعزوفات الموسيقية صالحة خلال رحلتها الطويلة، تم تشفيرها برمز ثنائي يتوجب على مستقبلها فكه.

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ويقع أحد كواكب GJ 237 في منطقة بعيدة، بحيث ستصل إليه هذه المعزوفات الموسيقية عام 2030، وسوف نعلم باستلامها من الإشارة التي ستصلنا عام 2042. كما تتضمن هذه الإرسالية معلومات عن العلوم المختلفة بما فيها الرياضيات، توضح الإنجازات البشرية على الأرض.

يذكر أن العلماء سبق أن أرسلوا، في نوفمبر الماضي، بمساعدة هوائي في النرويج إلى نفس النجم، معلومات عن الزمن وتتابع الوقت وإدارة الحسابات والهندسة وغير ذلك.

المصدر: نوفوستي

كامل توما