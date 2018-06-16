تحيي مقاطعة ياروسلافل الروسية، اليوم السبت، الذكرى السنوية الـ55 لتحليق رائدة الفضاء السوفيتية فالينتينا تيريشكوفا إلى الفضاء الخارجي.

وقال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف في خطاب ألقاه بهذه المناسبة أن التحليق الانفرادي لرائدة الفضاء السوفيتية فالينتينا تيريشكوفا إلى الفضاء نادر من نوعه ولم يكرره أحد حتى اليوم.

وذكر أن تيريشكوفا "رمز لدولتنا السابقة، الاتحاد السوفيتي، وكذلك رمز لدولتنا الحديثة، الاتحاد الروسي". وأضاف أنها موضوع فخر لدى كل المواطنين الروس.

وتابع قائلا: "أن ما قامت به قبل 55 عاما، لم يكرره أحد. لقد حلق الكثير من النساء في الفضاء، لكن أحدا لم ينفذ الرحلة إلى الفضاء بانفراد، بدون شريك، مثلما عملته سيدتنا العزيزة فالينتينا فلاديميروفنا (تيريشكوفا)".

كما أشار تساليكوف إلى أن تيريشكوفا أول امرأة أصبحت تحمل رتبة لواء طيار في تاريخ القوات المسلحة الروسية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا