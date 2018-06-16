روسيا تزود أمريكا بدفعة جديدة من المحركات الفضائية

أكد كبير المصممين في شركة "إينيرغوماش" الروسية، بيوتر ليوفوتشكين، عزم روسيا توريد دفعتين من المحركات الفضائية من طراز "آر دي-180" و"آردي-181" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ليوفوتشكين، في حديثه لوكالة تاس الروسية، يوم الجمعة 15 يونيو، أن عملية إنتاج المحركات تجري وفقا للاتفاقيات الموقعة. ورجح أن تورد الدفعة الأولى من المحركات في الربع الثاني من العام الجاري، أما الدفعة الثانية منها فستصبح جاهزة نهاية العام الجاري، دون ذكر عدد المحركات.

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يذكر أن شركة "إينيرغوماش" تزود الولايات المتحدة بمحركات "آر دي-180" لصاروخي "أطلس 3" و"أطلس 5". أما محركات "آر دي -181" فتستخدم في صواريخ "أنتارس".

وكانت الشركة الروسية قد وقعت، عام 1997، أول اتفاقية بشأن توريد 101 محرك إلى أمريكا بمبلغ مليار دولار. وحصلت الولايات المتحدة أيضا على ترخيص بإنتاج محركات "آر دي -180" لغاية عام 2030، لكنها لم تستطع تنظيم العملية التكنولوجية للإنتاج.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف